Выходные будут тёплыми и дождливыми на Среднем Урале

Выходные будут тёплыми и дождливыми на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики Уральского гидрометцентра пообещали свердловчанам тёплые и дождливые выходные. Днём воздух будет прогреваться до +8...+11, ночью ожидаются заморозки до -3...+5.

Ранее главный синоптики Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что в период с 4 по 12 октября зима не наступит и что в течение наступившего предзимья, снег может ложиться и сходить неоднократно.

Сегодня, 6 октября, днём столбик термометра повысится до +5...+10.

В предстоящие выходные ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный, западный 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с.