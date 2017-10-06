Почти половина мужчин в России умирает до 65 лет

Россия занимает первое место в Европе среди стран с самым высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. Фото: Александр Зайцев

Почти половина мужчин в России умирает до 65 лет. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, основанные на исследовании численности населения за 2017 год.

Как сообщают "РИА Новости", Россия занимает первое место в Европе среди стран с самым высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. До этого возраста доживают только 57% пожилых людей мужского пола. Чуть более высокий показатель имеют Украина и Белоруссия (60%), Молдавия (63%) и Литва (64%).

Больше всего мужчин перешагивают порог в 65 лет в Исландии и Швейцарии - это 90%. Также большая продолжительность жизни отмечены в Швеции, Норвегии, Италии, Нидерландах, Мальте, Кипре, Испании, Великобритании и Люксембурге.

В числе факторов, поставивших Россию на такое неутешительное место в рейтинге, эксперты называют низкий материальный достаток, недостаточный контроль за качеством продуктов и экологии, слабое развитие медицины и несоблюдение здорового образа жизни. Впрочем, они дают позитивный прогноз: Россия выходит из тяжёлого экономического положения, в котором находилась последние несколько лет, и сейчас наблюдается медленный рост продолжительности жизни, а также рост популярности спорта и культуры здоровья.