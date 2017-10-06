Титул "Учитель года-2017" завоевал историк из Санкт-Петербурга. Преподаватель истории и обществознания Илья Демаков был торжественно награждён в Государственном Кремлёвском дворце.

До финала дошли пять учителей, которые в рамках соревнования лучше всех провели открытый урок, методический совет, мастер-класс для коллег и представили собственный образовательный проект. Далее их ждала дискуссия с Министром науки и образования РФ Ольгой Васильевой, по итогам которой был объявлен победитель.

Илья Демаков увезёт в Санкт-Петербург "Большого хрустального пеликана" - главную награду конкурса.

Добавим, что на торжественной церемонии также присутствовали представители Свердловской области - в состав региональной делегации вошли замминистра общего и профессионального образования области Ирина Серкова, представители регионального Института развития образования и лучшие педагоги муниципалитетов. Среди них - Елена Коновалова из школы №20 Серовского ГО, являющаяся победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017".