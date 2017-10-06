Первое в истории панорамное видео из открытого космоса появилось в Сети

В Сети появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса, которое создано в рамках проекта RT SPACEWALK 360. Съемку с помощью панорамной камеры произвели российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин 17 августа во время работы за бортом МКС.

"Я своими руками крепил камеру к борту станции. Результат в формате 360 вы можете посмотреть прямо сейчас. А вообще, очень радостно, что именно мы — россияне — первыми попробовали такую технологию во время выхода в открытый космос", - написал в социальных сетях Сергей Рязанский.

Добавим, видео презентовано в Музее космонавтики. Проект приурочен к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли.

В прошлом году в рамках указанного проекта земляне уже путешествовали с российским космонавтом Андреем Борисенко по модулю "Купола", из которого открывал вид на Землю и оборудование МКС.

Добавим, в первой декаде октября МКС летит близко к Среднему Уралому. Свердловчане с помощью телескопа могут рассмотреть солнечные батареи МКС в южной части вечернего неба.