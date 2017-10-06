Ельцин Центр в Екатеринбурге запускает специальную бонусную карту для посетителей

Посетителям будут доступны три типа карт в зависимости от условий. Фото: пресс-служба Ельцин Центра.

Ельцин Центр в Екатеринбурге запускает программу лояльности для посетителей. Специальная бонусная карта позволит получать скидки и подарки, первыми узнавать об акциях, посещать закрытые мероприятия и пользоваться целым набором недоступных другим услуг.

Как пояснили в пресс-службе Ельцин Центра, держатели карт смогут получать бонусы при любых покупках или оплате услуг в организациях, расположенных на территории центра - например, в супермаркете, музее или кино. На баланс карты будут поступать бонусы (в среднем 10% от чека), которые можно будет потратить здесь же из расчёта 1 бонус=1 рубль.

"Кроме финансовых привилегий, участникам программы «Ельцин Центр Плюс» будут доступны нефинансовые привилегии от партнёров программы: приглашения на закрытые мероприятия, премьерные показы, специальные акции и распродажи, особые условия при обслуживании, подарки и многое другое. Это может быть и специальное начисление бонусов, и участие в особых предложениях, бесплатное время в коворкинге от двух до пяти часов в месяц, чашка чая или кофе в подарок, приоритетное обслуживание в кассах, отдельный гардероб, бесплатная парковка, специальные экскурсии по музею в сопровождении экскурсовода-селебрити, покупка билетов на мероприятия до официального старта продаж", - рассказал руководитель службы маркетинга Ельцин Центра Василий Выжутович.

Посетителям будут доступны три типа карт: "Стандарт" - начальная, "Стандарт+" - серебряная для совершивших покупки на сумму более 50 тысяч рублей и "VIP" - чёрная, которую можно получить после совершения покупок на сумму более 100 тысяч рублей.

Стоимость стартового комплекта - 100 рублей. В него входят непосредственно карта, эко-бумажник для карты и денег и специальный буклет с описанием бонусной программы.