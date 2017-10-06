Свердловская Госавтоинспекция выиграла спор с «Магнитом» через суд

Торгово-логистический центр «Магнит» на 333 км дороги Пермь-Екатеринбург. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Верховный суд РФ встал на сторону Госавтоинспекции региона в споре с логистическим центром крупной торговой компании «Магнит». Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Торгово-логистический центр «Магнит» был построен АО «Тандер» на 333-ом км дороги Пермь-Екатеринбург. В августе 2016 года было начато строительство подъездной дороги к центру, которая должна была проходить через АЗС «Лукойл-Пермнефтепродукт».

При проверке проектной документации было выявлено несоответствие требованиям безопасности дорожного движения. На основании этого ГИБДД Свердловской области выдало требование о прекращении противоправных действий. В свою очередь торговая компания попыталась оспорить это решение. Верховный суд РФ подтвердил верность действий Госавтоинспекции.

Новая подъездная дорога будет осуществляться через существующую транспортную развязку в селе Ново-Алексеевское, исключая использование переходно-скоростных полос АЗС «Лукойл-Пермнефтепродукт».