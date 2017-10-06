Победила "архитектура воды". На форуме 100+ Forum Russia выбрали лучший проект набережной Визовского пруда

Сюжет Forum 100+ Russia - 2017: самое важное

Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.

На форуме 100+ Forum Russia назвали победителя конкурса по разработке концепции набережной Верх-Исетского пруда (от Малого Конного до ул. Папанина). Градсовет признал лучшим проект "Река" с водным каскадом, прибрежным бульваром, зоной музеев, ресторанов и выставок.

Водный каскад, предусмотренный проектом, разделит всю территорию на несколько зон. На набережной появится прибрежный бульвар и кольцеобразные маршруты. Также архитекторы включили в свой проект музей архитектора Малахова, галерею вдоль набережной.

Проект бизнес-парка

Кстати, территория бизнес-парка, в который превратится территория старого завода, по проекту напоминает скверы у столичной "Новой Третьяковки" и знаменитую набережную в Казани - особенности, если бы те совместили.

Летний театр на территории бизнес-парка

Как сказано в описании проекта, "каскад напоминает о движущей силе воды на старом заводе. Вода в каскад поступает из пруда по тому же принципу, что и раньше, когда она приводила в движение механизмы завода."

Вид городского пляжа с Верх-Исетского пруда.

Отметим, что к проектам были выставлены требования: сохранение зелёных зон, непрерывный пешеходный маршрут, веломаршруты, парковки для посетителей пляжа и яхт-клуба "Коматек", для последнего нужно также было предложить коррекцию проекта клуба, также ландшафтный дизайн и дизайн малых архитектурных форм.

Территория старого Визовского завода и площади Субботников в проекте "Река"

Помимо "Реки", на совете были представлены ещё два проекта - "Острова" и "Зелёный берег".