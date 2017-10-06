В выходные свердловчане смогут наблюдать звёздный дождь Дракониды. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В выходные, а также в понедельник, 9 октября, вечером свердловчане смогут наблюдать звёздный дождь Дракониды. Взгляд следует ориентировать на Полярную звезду в северо-западной части неба, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Дракониды - непостоянный поток метеоров в связи с тем, что до наступления полуночи восходит полная Луна. Лучше всего он будет виден в пригородах, вдали от городских огней. Метеоры, разлетаясь с высокой скоростью, приобретают ярко-жёлтый или красный оттенок. На эти выходные интенсивность ожидается до 20 штук в час, невооружённым глазом посчастливится увидеть от одного до трёх метеоров в час", - рассказал "ОГ" Владилен Санакоев.

Добавим, поток Дракониды порождён хвостом кометы 21P/Джакобини. Последний раз она приближалась к Земле в 2011 году, пик метеорного потока тогда составлял до 300 штук в час. Её следующее возвращение прогнозируется в сентябре 2018 года.