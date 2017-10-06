Уральский молодёжный оркестр выступит в старейших городах страны

Фото: пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии

Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) отправится в гастрольный тур по старейшим городам России. На протяжении пяти дней свердловские музыканты выступят в концертных залах Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Как сообщает пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии, в качестве базового оркестра коллектив примет участие в XII Музыкальном фестивале Crescendo, а также станет частью команды проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Вместе с молодыми музыкантами в тур отправятся главный дирижёр Энхбаатар Баатаржав и приглашённый дирижёр Александр Рудин.

В Москве и Пскове с уральским оркестром на сцену выйдут его партнёры по недавним фестивалям — пианист Сандро Небиеридзе (фестиваль «Денис Мацуев представляет») и скрипачка Александра Конунова («Безумные дни в Екатеринбурге»).

Отмечается, что гастрольная поездка Уральского молодёжного симфонического оркестра проходит в рамках проекта «Симфонический старт».