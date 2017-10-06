На трассе Пермь-Екатеринбург запретят поворот на Дружинино и Первомайское

На федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург принято решение убрать повороты на Дружинино и Первомайское. Фото: сайт ФКУ «Уралуправтодор».

На федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург принято решение убрать повороты налево на посёлок городского типа Дружинино и село Первомайское. Информация об этом размещена на сайте ФКУ «Уралуправтодор».

Сообщается, что изменения были приняты в целях повышения уровня безопасности и ликвидации аварийно-опасного участка. Уточняется, что поправки вступят в силу 24 октября текущего года и будут действительны для всех транспортных средств.

В сами населённые пункты можно будет заехать через автодорогу Атик-Битимка. На данном участке появится дорожная разметка и соответствующие дорожные знаки.