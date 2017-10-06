Популярное кафе вьетнамской кухни в Екатеринбурге закрыли из-за антисанитарии

В кафе выявили множественные нарушения. Фото: страница "Vietmon" Вконтакте

Популярное кафе вьетнамской кухни "Vietmon" на Гагарина, 35 закрыли из-за антисанитарии. Проверка Роспотребнадзора была проведена после обращения потребителя.

В результате осмотра помещений выяснилось, что на предприятии не соблюдаются санитарные правила, отсутствует необходимое материально-техническое оснащение, а площади не соответствуют мощности предприятия. В частности, не предусмотрена последовательность технологических процессов, существуют встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречное движение посетителей и персонала. Были обнаружены нарушения в работе вентиляции.

Помимо этого, не соблюдаются условия хранения и нормы складирования продуктов, разделочный стол для салатов и закусок не обрабатывается бактерицидными лампами, используются не разрешённые к применению моющие средства. У персонала специалисты не обнаружили документов, подтверждающих отсутствие инфекционных заболеваний.

По итогам проверки был составлен протокол о временной приостановке деятельности "Vietmon". По решению Кировского районного суда кафе не будет работать до 18 октября 2017 года.