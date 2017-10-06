Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Минском возобновится в конце октября

В конце месяца возобновится прямой рейс Екатеринбург-Минск. Фото: Алексей Кунилов

В скором времени возобновится воздушное сообщение между столицей Урала и Минском. Первый рейс по маршруту будет совершён 30 октября.

Как сообщает областной департамент информполитики, полёты в столицу Беларуси будут осуществляться авиакомпанией «Ямал» трижды в неделю.

Открытие прямого рейса будет способствовать развитию деловых и гуманитарных контактов, а также серьёзно расширит сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

«В Минске мы подписали соглашение с белорусским Союзом туриндустрии и уже приступили к выполнению дорожной карты, основной пункт которой – взаимный туризм», – рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. Она также отметила, что в совсем скоро в Минске будет открыта информационно-туристическая стойка Свердловской области и будут организованы информационные туры для туроператоров.

В свою очередь руководитель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый предложил составить для белорусских гостей программы пребывания на Среднем Урале, которые связаны с историей белорусов на уральской земле и адаптировать их для школьников и студентов.