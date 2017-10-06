Павел Юдин не прошёл в третий этап конкурса на пост главы Белоярского

Павел Юдин - был одним из основных претендентов на пост главы. Фото: Александр Зайцев

В Белоярском городском округе подвели итоги второго этапа конкурса на пост главы. Действующий глава ГО Павел Юдин до третьего этапа допущен не был, об этом сообщил "ОГ" председатель конкурсной комиссии Иван Десятков. Конкурсная комиссия решила не включать Юдина в итоговый список кандидатов из-за того, что округ оказался "запущен" при его управлении.

После индивидуального собеседования, на котором девять кандидатов представили свои методы решения проблем, накопившихся в муниципалитете в немалых количествах и качествах, на третий этап будут представлены трое. На рассмотрение думы вынесли кандидатуры бывший глава Белоярской поселковой управы Андрея Горбова, экс-заместителя главы округа по экономическим вопросам Эдуарда Карелина и экс-главы ГО Александра Привалова.

Во время управления Павлом Юдиным, два года подряд округ не успевал оправляться от коммунальных аварий, срывались сроки запусков отопительного сезона. Например, в 2015 отопление в Белоярке запустили только в ноябре, когда на улице уже вовсю стояли уральские морозы.

Официальные итоги станут известны 9 октября. Ориентировочно, уже на следующей неделе, в четверг состоится третий и последний этап конкурса, когда местные думцы определят одного из трёх кандидатов на пост главы. Для того, чтобы одного из кандидатов можно было назвать победителем, за него должно проголосовать не менее 11 народных избранников из 20.