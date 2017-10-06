В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. Эта премия считается самой авторитетной международной наградой и даётся за заслуги в общественно-политической и гуманитарной сферах.

Как передаёт ТАСС, в этом году победила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). В ICAN входят неправительственные организации из более чем ста стран, пропагандирующие отказ от ядерного оружия.

Как подчеркнула председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, "комитет надеется, что присуждение премии поможет активизировать международные усилия, направленные на то, чтобы запретить ядерное оружие, представляющее постоянную угрозу для человечества и жизни на Земле". За титул лауреата мира боролись 318 кандидатов, среди них — 103 организации.

Напомним, на этой неделе уже были вручены Нобелевские премии по медицине, физике, химии и литературе.