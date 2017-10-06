Ушёл из жизни бывший художественный руководитель Екатеринбургского ТЮЗа Вячеслав Кокорин

Заслуженный деятель искусств, театральный режиссёр Вячеслав Кокорин умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: скрин со странички Павла Руднева

Заслуженный деятель искусств, театральный режиссёр Вячеслав Кокорин умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Слова признания и благодарности от его учеников и просто знакомых можно найти на десятках страниц в Facebook.

«Ушёл из жизни большой человек — режиссёр Вячеслав Кокорин. Деятель театра огромного масштаба. Масштаба всей страны, которую изъездил вдоль и поперёк. Где только ни работал, где только ни ставил спектакли», — написал в своём аккаунте кандидат искусствоведения, театральный критик Павел Руднев.

Напомним, что Вячеслав Кокорин окончил Белорусский театрально-художественный институт (актёрский факультет) и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (режиссёрский факультет). А с 2001 по 2006 год находился в должности художественного руководителя Екатеринбургского ТЮЗа.