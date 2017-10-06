Екатеринбург разработает стратегию позиционирования города как кандидата на проведение ЭКСПО-2025

Генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак познакомилась с «екатеринбургской командой», которая работает над продвижением заявки на проведение Всемирной универсальной выставки. Вместе с исполняющим обязанности вице-губернатора области Александром Высокинским и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом они обсудили перспективы совместной работы.

Как отметила Светлана Сагайдак, за минувшие пять лет Екатеринбург до неузнаваемости изменился в лучшую сторону. Она подчеркнула, что при подготовке к выставке необходимо уделить особое внимание наследию выставки.

— Екатеринбург — это центр России. Очень важно думать о том, что здесь будет не только в 2025 году, но и после. Сейчас это действительно хороший современный город, и он готов к проведению ЭКСПО, — говорит Светлана Сагайдак. — Но главное, Екатеринбург — это не только улицы и дома, это люди, обладающие особым характером и движимые своей идеей. Мне кажется, это было главным фактором, почему выбрали Екатеринбург. И мне кажется, что Россия выбрала лучшую команду — команду Екатеринбурга. Сегодня наша задача — учесть все нюансы, исправить имеющиеся недочёты, и главное — победить.

В ближайшее время заявочному комитету и всем, кто работает над продвижением российской заявки, предстоит определить стратегию позиционирования города, вовлечения в работу ресурсов всех уровней, привлечения населения России к идее ЭКСПО. Следующая презентация Екатеринбурга состоится в ноябре в Париже. Напомним, российская сторона уже передала заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу заявочное досье столицы Урала. Оно состоит из трёх томов общим количеством более 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, 18 официальных государственных гарантий.