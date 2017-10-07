Фото: Павел Ворожцов

МЧС предупредило свердловчан о возможных разрушениях из-за сильного ветра. Непогода разгуляется уже в эти выходные.

Как сообщили спасатели, порывы ветра будут достигать 15-17 м/сек. Возможны аварии на объектах энергетики, а также повреждение кровли зданий.

Если ветер застал на улице, МЧС рекомендуют спуститься в подземный переход или укрыться в подъезде. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами, под деревьями, а также возле стен зданий - возможно падение сорванного шифера с крыши. Автовладельцам лучше не парковать свои автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Напомним, ветер скоростью 15-17 м/сек имеет оценку 7 из 12 по шкале Бофорта. Ему присвоен статус "крепкий".