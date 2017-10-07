Peugeot и Citroen отзывают автомобили двух моделей в России

Peugeot и Citroen отзывают автомобили двух моделей в России. Причиной стало возможное повреждение жгута электропитания стартера из-за соприкосновения с опорой двигателя, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали 38 машин Citroen С4 Picasso и Peugeot 3008, выпущенных в 2016-2017 годах.

Владельцев уведомят о ситуации и направят в ближайший дилерский центр для устранения неисправностей. В частности, там на электрический жгут установят дополнительную защиту и крепления, которые позволят отвести его от опоры двигателя.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.