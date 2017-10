Рейтинг был составлен ко Дню улыбки, который традиционно празднуется в мире 6 октября.Фото: Александр Исаков

Эксперты назвали 10 лучших песен, поднимающих настроение. Позитивный рейтинг составило зарубежное музыкальное издание NME.

На первом месте расположилась The All Night Workers – "Why Don’t You Smile Now?". На втором - My Bloody Valentine – "Sunny Sunday Smile". Замыкает тройку лидеров Johnny Mathis – с песней "A Certain Smile".

Далее идут Steve Harley & Cockney Rebel – "Make Me Smile", Marvin Gaye – "The Shadow Of My Smile", Shanice – "I Love Your Smile" и Paul McCartney – "Smile Away".

В конце хит-парада "улыбчивых" песен расположились Lily Allen – "Smile", Nat King Cole – "Smile" и Kasabian – "Switchblade Smiles".

