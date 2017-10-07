МИД Саудовской Аравии заявил, что санкции с России скоро могут снять

Глава МИДа Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что санкции с России скоро могут снять. Об этом сообщают "РИА Новости".

Саудовский министр иностранных дел считает, что международное сообщество может договориться о снятии санкции с России в ближайшее время. Напомним, к решительным мерам и блокированию целых секторов российской экономики Запад прибегнул в июле 2014 года.

Также Адель ибн Ахмед аль-Джубейр подчеркнул, что Россия является дружественной страной для Саудовской Аравии, и инвестиции в неё не нарушают международного права. Напомним, недавно в ходе визита в Москву саудовского короля Сальмана Аль Сауда сторонами было подписано соглашение о приобретении королевством зенитных ракетных систем С-400.