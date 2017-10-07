Взрыв гигантского метеора в небе над Китаем засняли на видео

Сила взрыва была равна детонации 540 тонн тротила. Фото: YouTube

В небе над Китаем взорвался гигантский метеор, сообщает Sputnik International. Очевидцы успели заснять огненный шар на видео.

Космическое тело появилось над округом Шангри-Ла в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Эксперты китайских обсерваторий полагают, что это особый метеор - так называемый болид, отличающиеся особо ярким свечением, сопоставимым с яркостью Луны. Падение таких тел часто сопровождается взрывом.

Этот взрыв и успели запечатлеть жители Китая на видео. Небо осветилось примерно на пять секунд, последовали три мощные вспышки. Затем метеор упал - предположительно, в небольшой деревне в 25 милях от Шангри-Ла.

За небесным гостем также наблюдали и в NASA - по словам специалистов, взрыв произвел 0,54 килотонны энергии - столько же, сколько могут произвести 540 тонн тротила.