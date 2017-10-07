Ночь в Екатеринбурге выдалась жаркой: сгорели 4 машины и 2 квартиры

В обеих квартирах огонь повредил имущество на площади 15 кв.м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

За ночь в Екатеринбурге сгорели 4 машины и 2 квартиры, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Есть пострадавшие.

По данным оперативных служб, в 02:27 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Автомагистральной. Три единицы техники и десять человек личного состава потушили пожар за 6 минут, однако огонь успел повредить 15 кв.м имущества.

В 03:02 загорелись автомобили Mitsubishi и ВАЗ-2109 на улице Громова, пламя повредило багажные отсеки и кузова автомобилей.

Спустя 15 минут поступил новый звонок - в этот раз жертвами огня стали машины Peugeot и ВАЗ-2114. Первая сгорела полностью, у второй повреждён салон. Пожарные справились с возгоранием за 2 минуты.

Под утро в 07:55 спасатели выехали на улицу 8 марта - там случился пожар в пятиэтажном доме. 12 жителей были эвакуированы, из них двое - с помощью пожарной лестницы. Есть пострадавший. Сейчас на месте работают пожарыне дознаватели, выясняя причину возгорания. В тушении огня участвовал 21 человек и 7 единиц пожарно-спасательной техники.