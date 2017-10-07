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Общество 7 октября 2017, 11:30

На "Екатеринбург Арене" высадили деревья

высадка деревьев на Екатеринбурге Арене

Помочь с высадкой деревьев пришли 60 добровольцев из «Синары-Девелопмент» — генерального подрядчика строительства. Фото: областной департамент информполитики

Готовность "Екатеринбург Арены" составляет уже 90%. В пятницу строители высадили на территории стадиона деревья. 

Как сообщает областной департамент информполитики, помочь с высадкой деревьев пришли 60 добровольцев из «Синары-Девелопмент» — генерального подрядчика строительства. После того, как работа была завершена, синарцы отправились на экскурсию по спортивному сооружению. 

Сейчас на стадионе ведутся отделочные работы внутренних помещений и устанавливаются зрительские кресла, реставрация исторических элементов практически завершена. В ближайшее время рабочие планируют заняться благоустройством территории. 

Добавим, что добровольцы оценили инфраструктуру стадиона "на отлично" - в том числе и временные трибуны, с которых они планируют смотреть матчи.

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Областная газета Свердловской области


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