На "Екатеринбург Арене" высадили деревья

Помочь с высадкой деревьев пришли 60 добровольцев из «Синары-Девелопмент» — генерального подрядчика строительства. Фото: областной департамент информполитики

Готовность "Екатеринбург Арены" составляет уже 90%. В пятницу строители высадили на территории стадиона деревья.

Как сообщает областной департамент информполитики, помочь с высадкой деревьев пришли 60 добровольцев из «Синары-Девелопмент» — генерального подрядчика строительства. После того, как работа была завершена, синарцы отправились на экскурсию по спортивному сооружению.

Сейчас на стадионе ведутся отделочные работы внутренних помещений и устанавливаются зрительские кресла, реставрация исторических элементов практически завершена. В ближайшее время рабочие планируют заняться благоустройством территории.

Добавим, что добровольцы оценили инфраструктуру стадиона "на отлично" - в том числе и временные трибуны, с которых они планируют смотреть матчи.