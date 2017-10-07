Обычно Владимир Путин празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе. Фото: Алексей Кунилов

Владимир Путин проведёт в свой день рождения оперативное совещание по безопасности. Напомним, сегодня президенту России исполняется 65 лет.

"Традиционно Владимир Путин празднует день рождения… чаще он это делает с родными и близкими, иногда он это делает со своими коллегами по работе. Я вам могу сказать лишь одно, что сегодня запланирована целая вереница телефонных разговоров, президент будет получать поздравления… И в середине дня у него состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - передают "РИА Новости" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Оперативные совещания Совета безопасности РФ проводятся каждую неделю. Обычно на них идёт обсуждение актуальных вопросов международной повестки и текущее социально-экономическое развитие России.