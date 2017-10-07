Только за сутки пожарные выезжали 18 раз, чтобы остановить распространение огня по сухой траве. Фото: Александр Зайцев

В Приморье введён режим ЧС из-за распространения лесных пожаров. На данный момент там действует 46 очагов горения на площади свыше тысячи гектаров.

Как сообщает "Российская газета", с огнём борются более 300 спасателей. Только за сутки пожарные выезжали 18 раз, чтобы остановить распространение огня по сухой траве. Сейчас главная задача МЧС - не допустить перехода огня с лесов а на населённые пункты.

Вчера из Красноярска и Хабаровска на подмогу в Приморье были направлены два самолёта-амфибии Бе-200.

Особый противопожарный режим введён в Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Тернейском, Яковлевском районах, а также Владивостокском и Артёмовском городских округах. Гражданам запрещено выезжать в лес, разводить огонь на открытых участках и сжигать мусор на территории муниципалитетов.