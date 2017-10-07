Пицца, пиво и куртка в честь Путина: как зарубежные компании празднуют юбилей президента РФ

Владимир Путин наверняка бы остался доволен такими подарками. Фото: Алексей Кунилов

В честь дня рождения российского президента некоторые зарубежные компании тоже устроили праздник: бары бесплатно угощают посетителей "любимым пивом Путина", кафе пекут пиццы в его честь, а дизайнеры посвящают лидеру РФ новые коллекции одежды. Необычную подборку составили "РИА Новости".

Так, вашингтонское кафе Ledo Pizza выпустило в честь Владимира Путина новый вид блюда - острая пицца "Hot Like Putin", что в переводе с английского означает "Горячий, как Путин", будет радовать политически неравнодушных гурманов три дня. Как сообщили повара, для приготовления этой пиццы они впервые использовали солёные огурцы.

Владельцы дрезденской пивной Bierbar am Thor утверждают, что российский президент любил заглядывать к ним за кружечкой пива "Radeberger". Именно этот сорт сегодня бесплатно предлагают всем посетителям.

А британский бренд Matchless разработал ко дню рождения Владимира Путина целую коллекцию одежды. Одним из её предметов станет кожаная куртка с искусственными потёртостями и "овечьим" воротником стоимостью 1,7 тысячи долларов. Помимо курток, в коллекцию войдут парки и пальто.

В центре Барселоны президента РФ поздравят уличные художники: они планируют посвятить ему поздравление в стиле картины Сальвадора Дали. Большое граффити для Владимира Путина хотят нарисовать и в центре Парижа, сделав акцент на миротворческих усилиях политика.