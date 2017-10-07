Правительство РФ запросило 3 триллиона рублей на военные нужды

Окончательная сумма бюджета на оборону составит 3,05 трлн рублей. Фото: Александр Зайцев

Правительство РФ предложило увеличить оборонные расходы на 179,6 млрд рублей. Если поправки в федеральный бюджет будут одобрены, окончательная сумма составит 3,05 трлн рублей.

Предлагаемые корректировки бюджета изложены в соответствующих документах на портале Госдумы РФ. Параллельно с увеличением расходов в военной сфере, инициаторы предлагают сократить финансирование здравоохранения, образования, соцполитики и некоторых других статей.

Добавим, что изначально на оборонный сектор страны планировалось потратить 2,84 трлн рублей.