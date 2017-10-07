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Экономика 7 октября 2017, 15:43

Правительство РФ запросило 3 триллиона рублей на военные нужды

танк на комбинате "Уралэлектромедь"

Окончательная сумма бюджета на оборону составит 3,05 трлн рублей. Фото: Александр Зайцев

Правительство РФ предложило увеличить оборонные расходы на 179,6 млрд рублей. Если поправки в федеральный бюджет будут одобрены, окончательная сумма составит 3,05 трлн рублей. 

Предлагаемые корректировки бюджета изложены в соответствующих документах на портале Госдумы РФ. Параллельно с увеличением расходов в военной сфере, инициаторы предлагают сократить финансирование здравоохранения, образования, соцполитики и некоторых других статей. 

Добавим, что изначально на оборонный сектор страны планировалось потратить 2,84 трлн рублей. 

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Областная газета Свердловской области


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