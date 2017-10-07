15 призывников из Екатеринбурга отправятся служить в Президентский полк

Справа - Дмитрий Богданов, слева - его друг Евгений Чуваков, с которым они вместе отправятся в Президентский полк. Фото: Дмитрий Богданов

В Екатеринбурге отобрали 15 призывников, которые поедут служить в самую элитную часть страны - в Президентский полк в Москве. Один из них рассказал "ОГ", как это происходило.

Критерии отбора в Президентский полк жёсткие - помимо высшей категории "А" по здоровью и успешного прохождения психологических тестов, учитываются и внешние показатели: например, на лице не должно быть шрамов, на видных местах - татуировок.

"Пришёл в военкомат по повестке, а Военком увидел во мне потенциал, мне предложили попробовать пройти отбор. Я воодушёвленно согласился, а как говорится, если есть желание - будет и результат", - делится Дмитрий.

По счастливой случайности, вместе с Дмитрием отбор прошёл его друг детства, с которым они вместе тренировались и выступали на соревнованиях по карате.

Сейчас ребята ждут призыва в Егоршино - скорее всего, это произойдёт в ноябре, а оттуда их вместе с будущими сослуживцами отправят в Москву. В какое именно подразделение полка - пока неизвестно. Подробности службы также держатся в секрете. "Если честно, чем занимаются в Президентском полку - это секретная информация. Поэтому даже после службы я об этом не расскажу", - говорит Дмитрий.