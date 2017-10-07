Сегодня российскому лидеру исполняется 65 лет. Фото: Алексей Кунилов

11 президентов поздравили Владимира Путина с днём рождения по телефону Сегодня российскому лидеру исполняется 65 лет.

Как сообщают "РИА Новости", глава государства на протяжении всего дня принимает поздравления, телеграммы и сообщения со всех уголков мира. Лично по телефону свои пожелания передали лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии, Сербии, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Некоторые зарубежные компании поддержали праздник, посвятив Владимиру Путину блюда в ресторанах, коллекции одежды и другие необычные подарки.

Напомним, несмотря на праздничный день, Владимир Путин сегодня по графику провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.