Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Глава региона подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из приоритетов экономики Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, в своем поздравлении губернатор отметил сельскохозяйственные успехи Свердловской области, которая входит в 25 лучших регионов страны и удерживает второе место в Уральском федеральном округе по производству сельхозтоваров.

В частности, отмечается, что объем продукции за 2016 год составил 76,5 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года. Кроме того, наблюдается положительная динамика в сфере животноводства: свиноводстве, птицеводстве, производстве яиц и молока.

Глава региона отметил, что достижениям Среднего Урала способствует поддержка отрасли государством. В частности, в 2016 году из федерального и областного бюджетов на поддержку агропрома и сельских муниципалитетов было направлено свыше 4,4 млрд рублей.

«Искренне благодарю всех представителей агропромышленного комплекса и отраслевой науки за умелое приумножение богатств родной земли, вклад в социально-экономическую стабильность нашего края. Сильное, развитое сельское хозяйство поможет нам в реализации программы «Пятилетка развития», повышении качества жизни людей. Желаю вам новых трудовых рекордов, здоровья, счастья и процветания!», - сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.