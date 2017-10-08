В Екатеринбурге поезд едва не протаранил машину на переезде

Одна из аварий могла произойти в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

На Свердловской железной дороге водители трижды за день едва не спровоцировали крупные ДТП. Одна из аварий могла произойти в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, к трагедиям могли привести нарушения правил при пересечении железнодорожных переездов. Избежать крупных ЧП удалось лишь благодаря профессионализму железнодорожников.

В частности, 7 октября около 13:20 на переезде 15 км ст. Кольцово на запрещающий сигнал светофора на пути выехал Ниссан X-Trail. Машина встала прямо в границе переезда. В это время к развязке подъезжал пассажирский поезд №121 Екатеринбург – Оренбург. К счастью, дежурный вовремя предупредил машиниста о препятствии, и тот успел применить экстренное торможение, благодаря чему столкновения удалось избежать. Едва шлагбаум поднялся, иномарка скрылась с места происшествия. Пассажирский поезда результате инцидента задержался в пути на 15 минут.

Два аналогичных случая произошли в тот же день в Пермском регионе СвЖД. На 39 км станции Ляды грузовой поезд едва не протаранил легковушку с другим автомобилем на буксире. На 88 км перегона Тихая – Боковая с применением экстренного торможения был остановлен пригородный электропоезд №6263 Углеуральская – Пермь-2, которому перегородила путь застрявшая в колее Нива. Выталкивать машину помогали пассажиры электрички. Поезд опоздал на 11 минут.

По данным СвЖД, в общей сложности с января по сентябрь 2017 года зафиксировано более 1,2 тыс. подобных случаев.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» 6 октября произошла крупная трагедия под Владимиром, неподалеку от станции Покров, на Московской железной дороге. На путях заглох пассажирский автобус. В результате произошло столкновение с поездом. В аварии погибло 17 пассажиров автобуса, ещё пятеро человек были госпитализированы.