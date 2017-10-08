В Екатеринбурге утверждён план борьбы с завозом инфекционных заболеваний

В документе прописан комплексный план и порядок действий в случае завоза инфекционных заболеваний.Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге утверждён план предупреждения завоза инфекционных заболеваний. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Якоб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в документе прописан комплексный план и порядок действий в случае завоза инфекционных заболеваний. Здесь же содержится регламент работы ведомств и подразделений.

Среди прочего, городская санитарно-противоэпидемическая комиссия должна ежегодно до 1 марта утверждать планы развертывания госпиталей и медицинских изоляторов, а также схемы оповещения на случай возникновения эпидемий инфекционных заболеваний. В свою очередь, главам районов предписано обеспечивать заключение договоров о развертывании изоляторов и предоставлении автотранспорта на случай ЧС. Сделать это необходимо до 1 апреля.

Обязанность обеспечивать достаточный запас защитных средств, медикаментов, вакцин и дезинфекционных средств возложена на управление здравоохранения.

Кроме того, городской центр медицинской профилактики подготовил инструкцию для горожан, которая позволит снизить риск привезти инфекцию из заграничной поездки на родину. В памятке прописаны советы по подготовке к путешествию в иностранное государство, а также рекомендации по питанию за границей и профилактике различных заболеваний.