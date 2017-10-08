Евгений Куйвашев высоко оценил вклад первого губернатора Свердловской области в развитие региона. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев поздравил Эдуарда Росселя с 80-летием. Глава региона назвал заслуги юбиляра «фундаментом для настоящих и будущих достижений Среднего Урала».

Как сообщает областной департамент информполитики, в своём поздравлении Евгений Куйвашев высоко оценил вклад первого губернатора Свердловской области в развитие региона. Глава Среднего Урала пожелал Эдуарду Росселю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах на благо Урала и России.

«Своим статусом лидера, достижениями в разных сферах социально-экономической жизни, Свердловская область во многом обязана Вашей плодотворной деятельности на посту губернатора. Мы высоко ценим тот огромный вклад, который Вы внесли в развитие нашего региона, в укрепление его позиций как опорного края державы», - говорится в поздравительной телеграмме Евгения Куйвашева.

Глава региона подчеркнул, что Эдуард Россель справедливо считает лучшей наградой процветание родного края, продолжение того курса, который был намечен им на посту губернатора.

«Сегодня, когда в регионе стартовала программа «Пятилетка развития», Ваш большой опыт, профессионализм и чувство ответственности за судьбу земляков особенно востребованы. Уверен, что фундамент, заложенный в годы Вашего руководства, поможет Свердловской области войти в тройку лучших российских регионов по качеству жизни и экономическому росту», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в честь 80-летия первого губернатора Свердловской области, на Среднем Урале проходит череда торжественных мероприятий. В частности, в Ельцин Центре открылась выставка «Время первых. Россель и Ельцин», здесь же прошла конференция «Росселевские чтения». В Доме кино состоялся показ документальных фильмов о юбиляре, а в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» был представлен проект «Эдуард Россель. Первый губернатор».