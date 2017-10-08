Вячеслав Иванов с 2003 года возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ.

На 89-м году жизни скончался академик РАН Вячеслав Иванов. Он с 2003 года возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ.

Как сообщает пресс-служба ВУЗа, Вячеслав Иванов написал свыше тысячи научных работ, различной направленности, в основном посвященных исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры и антропологии. Занимался переводом знаменитых авторов с 18 языков. Среди основных трудов — книги по санскриту и хеттскому языкам, реконструкция индоевропейского языка, работы по славянской и балканской лингвистике. Он был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, директором Института мировой культуры МГУ, действительным членом академии РАН по отделению литературы и языка.

Кроме того, Вячеслав Иванов являлся профессором Отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранным членом Американского лингвистического общества Британской академии, Американской академии искусств и наук Американского философского общества, профессором кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета.