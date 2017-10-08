Скончался директор санатория «Обуховский» Альберт Макарян

Альберт Макарян возглавил сануторий "Обуховский" в 1986 году Фото: администрация Камышловского района

В Камышлове на 77 году жизни скончался почётный гражданин Свердловской области, директор санатория «Обуховский» Альберт Макарян. Свои соболезнования родным и близким на своей странице в Instagram выразил глава региона Евгений Куйвашев.

«Умер Альберт Николаевич Макарян. Почётный гражданин области. Орденоносец. Он подарил Свердловской области современный санаторий «Обуховский». Сделал его таким, каким мы его знаем сегодня. Благодаря ему здравница начала заниматься и научно-практической деятельностью. Десятки тысяч человек были поставлены на ноги. Великий человек. Соболезную родным и близким, всем, кто знал Альберта Николаевича. Вечная память!», - говорится в сообщении губернатора.

Альберт Макарян родился 5 июля 1941 года в Приморском крае, в селе Голёнки. Санаторием «Обуховский» он руководил более 30 лет, возглавив его в 1986 году.

За большой вклад в дело развития санаторно-курортной отрасли и оздоровления населения России Альберт Макарян был награждён Орденом «Почета», Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., также ему присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения РФ» и почётного гражданина Свердловской области. Награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени