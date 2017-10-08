В Госдуме заявили о скором запрете контактных зоопарков

Помимо контактных зоопарков будет запрещено содержание диких животных в домашних условиях.Фото: контактный зоопарк "Парк бабочек"

В ближайшие месяцы в Госдуме могут принять закон об ответственном отношении к животным, который среди прочего подразумевает запрет контактных зоопарков. Законопроект находится в высокой степени готовности.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды РФ Ольгу Тимофееву, на данный момент закон уже находится «на выходе», и его принятие может состоятся уже в ближайшие месяцы. Об этом она заявила на проходящем в Ставрополе форуме «Молодёжка ОНФ».

Известно, что помимо контактных зоопарков, закон включает запрет на содержание диких животных в домашних условиях. Также вне закона окажутся передвижные дельфинарии и притравочные станции.

Кроме того, по словам депутата, в законе будет прописано наказание за жестокое обращение с животными, вплоть до уголовного преследования. При этом, документ будет касаться не только бродячих или домашних животных, но и питомцев зоопарков и цирков, а также служебных собак.

Напомним, что в первом чтении закон был принят еще в 2011 году. По словам Ольги Тимофеевой рассмотрение законопроекта запланировано на ноябрь