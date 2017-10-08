«ВИМ-Авиа» завершила активную перевозку пассажиров

На 8 октября в расписании перевозчика значатся ещё шесть рейсов. Фото: Следственный комитет

Авиакомпанией «ВИМ-Авиа» завершена активная фаза перевозок пассажиров. На 8 октября в расписании перевозчика значатся ещё шесть рейсов.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, накануне, 7 октября авиакомпанией было выполнено восемь рейсов, на которых улетели 839 пассажиров. Самолёты перевезли путешественников из Римин и Брюсселя в Москву (аэропорт Внуково), а из Внуково в Магадан и Сиань.

Отмечается, что авиаперевозчик будет продолжать выполнять отдельные регулярные рейсы вплоть до 15 октября, преимущественно на Дальний Восток. Кроме того, уже достигнута договорённость с другими авиакомпаниями, что они будут до 28 октября принимать на свободные места в воздушных судах пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа». Речь идёт о рейсах на Дальний Восток.

«Росавиацией выполнено поручение Министра транспорта РФ Максима Соколова по возвращению экипажей «ВИМ-Авиа» из Куала-Лумпур (Малайзия) и Медины (Саудовская Аравия). Сегодня ночью все 40 человек – пилоты, бортпроводники, инженерно-технический персонал и другие работники авиакомпании вернулись в Москву», - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», проблемы у авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Из-за долгов в 10 млрд рублей перевозчик не смог продолжать свою деятельность. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. К перевозке оставшихся за границей пассажиров подключились другие авиакомпании. Позднее, в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров, следователи задержали генерального директора и главного бухгалтера компании.