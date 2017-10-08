На трассе Пермь-Екатеринбург закроют ещё один опасный левый поворот

Попасть в данные населённые пункты можно будет в объезд под мостом через дорогу Атик- Битимка. Фото: Уралуправтодор

На трассе Пермь-Екатеринбург поменяется схема движения в районе сёл Дружинино и Первомайское. Дорожники запретят аварийно-опасные левые повороты.

Как сообщает пресс-служба «Уралуправтодор» движение изменится в районе пересечения автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург с дорогой «с. Первомайское – пгт Дружинино». В целях ликвидации аварийно-опасного участка, для всех видов транспортных средств будут запрещены левые повороты при въезде и выезде в сёла Дружинино и Первомайское.

Начиная с 24 октября попасть в данные населённые пункты можно будет в объезд под мостом через дорогу Атик- Битимка на 289 км трассы Пермь-Екатеринбург. В ближайшее время на данном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена необходимая разметка.

Напомним, как сообщала «ОГ», с 10 октября на трассе Пермь-Екатеринбург будут запрещены левые повороты к посёлку Бисерть.