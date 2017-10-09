Новый мировой рекорд по массовости в бейсджампинге установили в Сочи

В парке высокогорных приключений "Скайпарк Сочи" одновременно прыгнули с подвесного моста 25 парашютистов, установив новый мировой рекорд по массовости. Прыжок совершён участниками фестиваля бейсджампинга, который третий год проходит в российском городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Подвесной мост, с которого совершён прыжок "многовей", установлен над ущельем высотой в 240 метров.

Впервые российские экстрималы также использовали новый аттракцион в виде натянутого на высоте троса со специальным устройством для спусков под действием гравитации.

Добавим, бейсджапинг - прыжок с фиксированного объекта со специальным парашютом.