Причиной послужили сложные метеоусловия в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Вчера, 8 октября, самолёт Дубай - Екатеринбург вынужденно сел в Челябинске. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, рейс авиакомпании Flydubai отменён в уральскую столицу, а также из неё.

Вчера прибытие воздушного судна в Екатеринбург ожидалось в 15:10, затем оно было перенесено на 6:00 9 октября, а позже отменено.

"Рейс авиакомпании Flydubai решением экипажа ушёл на запасной аэродром в Челябинске из-за сложных метеоусловий. Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы по расписанию", - передаёт "РИА Новости" сообщение пресс-службы аэропорта.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Добавим, рейс из Екатеринбурга в Дубай, запланированный 8 октября в 16:10, также сначала перенесли на 7:00, а затем отменили. Вылет пассажиров состоится из Челябинска.

Напомним синоптики в выходные прогнозировали усиление ветра на среднем Урале.