В Нижнем Тагиле третий год цветёт Черноисточинский пруд - один из источников питьевой воды

Черноисточинский пруд в 2017 году. По словам Андрея Волегова, ситуация не меняется третий год. Фото: Андрей Волегов

В Нижнем Тагиле третий год цветёт Черноисточинский пруд - один из источников питьевой воды. Председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов сообщил "ОГ", что обострённая ситуация с качеством воды не меняется.

Черноисточинское водохранилище обеспечивает питьевой водой промышленные предприятия, весь Дзержинский район и часть Тагилстроевского района города. Всего - 153 тыс. человек. В этом году Андрей Волегов вновь заснял загрязнённый пруд ярко-зелёного цвета.

"Зелёные волны пучины "морской", так хлещут о берег, что -Ой-ё-ё-ёй!". Черноисточинский пруд Свердловской области, на плотине, сегодня. Пруд из которого подают воду для питьевых нужд населению города Нижнего Тагила. - "Тагильчане! - Чистой воды вам и чистого воздуха! Тогда и здоровье будет! А было бы здоровье и остальное будет!", - написал в социальных сетях председатель правления общественной организации «Экоправо».

Напомним, проблемы с качеством воды появились ещё в 2015 году. В прошлом году аномальная жара вызвала обмеление Черноисточинского пруда и активное гниение водорослей. В результате Роспотребнадзор запретил жителям использовать воду из-под крана. Тогда областные ведомства, мэрия Нижнего Тагила и общественники выработали общий план действий по реабилитации водохранилища, который займёт пять лет.

- За прошедший год востановлена только дамба, по другим вопросам только ведётся работа, реальных результатов нет. Очистка шламонакопителя делается как и раньше. К ремонту коллектора, гидротехнических сооружений, постройке очистных сооружений ещё не приступали, разве что - на бумаге, - рассказал "ОГ" Андрей Волегов.

Фото: Андрей Волегов