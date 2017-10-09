Фото: Яндекс.Пробки

Из-за закрытия Макаровского моста в Екатеринбурге может начаться транспортный коллапс. Уже с утра в понедельник многокилометровая пробка в 7 баллов растянулась по всей улице Ленина.

Автомобилистам, желающим попасть на противоположную сторону Исети в сторону центра, теперь приходится выезжать на главный проспект. Как показывает сервис Яндекс.Пробки, дорожный затор наблюдается по всей улице Ленина от Репина до Восточной. Скорость движения не превышает 5 км/час, и уже с утра на проспекте образовалось два ДТП.

Напомним, Макаровский мост был закрыт на реконструкцию в минувшие выходные. Движение по нему будет ограничено до 23 октября.