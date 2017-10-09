Борис Акунин завершил последнюю книгу из цикла «Приключения Эраста Фандорина»

Дописан последний роман из цикла «Приключения Эраста Фандорина». Фото: страница Бориса Акунина в Facebook

Писатель Борис Акунин сообщил на своей страничке в Facebook о завершении работы над новой книгой. Роман станет последнем в цикле приключений Фандорина.

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина», – написал Борис Акунин в своём аккаунте.

Писатель также отметил, что работу ждут редактура, корректура и оформление. Сам роман должен выйти 8 февраля 2017 года, в 20-ю годовщину первой книги о Фандорине «Азазель».