К Новому году уральские почтовики и таможенники удвоят обработку международных посылок

Пропускная способность таможенного поста в Кольцово увеличится до 350 тыс. международных отправлений в сутки. Фото: ФГУП «Почта России»

Уральское таможенное управление и Почта России договорились удвоить обработку международных посылок к Новому году. Планируется, что екатеринбургское место международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово выйдет на второе место в России после логистического центра по Внуково.

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, ММПО в екатеринбургском аэропорту переходит на «новогодний» режим работы. К декабрю на почтовом посту запустят в круглосуточном режиме две дополнительные конвейерные линии по обработке международной почты. Ещё три будут запущены в феврале 2018 года. Таким образом количество конвейеров будет удвоено, а пропускная способность увеличится до 350 тыс. международных отправлений в сутки.

Также в период предновогоднего и новогоднего ажиотажа почти вдвое будет увеличена штатная численность смены. Количество сотрудников таможенного поста возрастёт до 64 человек.

Отмечается, что перейти на новую схему работы решено из-за сезонного увеличения объёма грузов. В частности, в октябре запланировано восемь рейсов в Екатеринбург из Харбина. Общий объём международной почты составит 160 тонн. При этом, к декабрю ожидается увеличение количества рейсов и поступающих грузов в два раза. Пиковые нагрузки прогнозируются в конце ноября-начале декабря, когда в Китае будет проходить традиционная распродажа.

По прогнозам специалистов, все десять конвейерных линий будут работать в режиме полной загрузки вплоть до конца марта.