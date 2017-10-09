На станции "Электродепо" в Екатеринбурге сгорели 12 контейнеров с рыбацкими снастями

Площадь возгорания составила 72 кв. метра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в крупном пожаре сгорели 12 металлических боксов с рыболовными принадлежностями. По данным спасателей, есть пострадавший.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило сегодня, 9 октября, рано утром. На железнодорожной станции "Электродепо" горели контейнеры с рыболовными снастями. Площадь возгорания составила 72 кв. метра. В огне пострадал один человек.

Пожар тушили 20 огнеборцев на пяти пожарных машинах. Справиться с пламенем удалось за час. К 9:15 проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены.