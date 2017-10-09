В Свердловской области участились ДТП с участием пешеходов

Накануне, в ДТП с участием пешеходов погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП с участием пешеходов чаще всего происходят в тёмное время суток. Как сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, это связанно с отсутствием на одежде световозвращающих элементов.

Накануне, в ДТП с участием пешеходов погибли два человека, ещё двое получили травмы различной степени тяжести. Все случаи связаны с халатным отношением к безопасности пеших участников дорожного движения.

Сообщается, что вчера утром на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте и был сбит автомобилем Mercedes-Benz. В тот же день вечером в селе Николо-Павловское мужчина переходил дорогу в неположенном месте, его сбил Chevrolet. Оба пешехода погибли.

В столице Урала вчера вечером пострадали ещё два пешехода из-за нарушений ПДД. В первом случае женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, во втором - мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. Отмечается, что во всех случаях на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.

Напомним, что за девять месяцев текущего года в Свердловской области произошло 192 наезда в тёмное время суток. В каждом третьем ДТП – пешеход погиб.