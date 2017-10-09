Сегодня вечером свердловчане увидят, как звезда Альдебаран коснётся северного полюса Луны. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сегодня, 9 октября, около 22:36 свердловчане увидят, как звезда Альдебаран коснётся северного полюса Луны на вечернем небе. Условия для наблюдений будут благоприятны в Первоуральске, Полевском, Нижних Серьгах, Каменске-Уральском, Ирбите, Екатеринбурге, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Альдебаран входит в двадцатку самых ярких звёзд неба, поэтому событие будет хорошо наблюдаться невооружённым глазом.

- Луна и Альдебаран на широте Екатеринбурга будут находиться на высоте 16 градусов и располагаться на востоке. Половина Свердловской области не сможет увидеть покрытие Луной Альдебарана, так как спутник Земли в южной части региона лишь на несколько минут закроет свет звезды вершинами своих северных гор. Неблагоприятные условия для наблюдения сложатся в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Верхней Салде, Лесном, Серове, Верхней Туре, Северуральске, - рассказал Владилен Санакоев.