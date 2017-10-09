Президент РАН: российская наука находится в кризисе

Научных публикаций высокого уровня на основе экспериментов, проведённых в России, совсем мало. Фото: Павел Ворожцов

Российская наука сегодня находится в кризисе. Об этом заявил новый президент РАН Александр Сергеев в интервью "Российской газете".

"Когда иногда раздаются голоса, что всё не так плохо, что наши учёные всё больше публикуются, то желаемое выдается за действительное", - заявил глава РАН.

По его словам, количество публикаций российских учёных в авторитетных научных журналах действительно растёт. Но этот рост - искусственный, так как часто исследователи являются лишь соавторами и пишут статьи на основе результатов, полученных в зарубежных лабораториях. А вот публикаций высокого уровня на основе экспериментов, проведённых в России, совсем мало.

Ещё одной причиной упадка российской науки Александр Сергеев называет недостаточное финансирование. "Государство не смогло полностью финансировать науку, как в советское время. Значительные средства ушли в бизнес, и российской экономике большая наука особо не требуется. Так мы попали в своеобразную "долину смерти", - говорит он.

Напомним, Александр Сергеев был избран новым президентом Российской академии наук 2017 года. Сейчас от него ждут принципиально новую стратегию развития Академии, которая усовершенствует механизмы управления РАН, поможет рациональнее расходовать финансы и, в итоге, увеличит эффективность её работы.