Открытое горение ТЦ «Синдика» в Подмосковье ликвидировано

По состоянию на 7:00 по московскому времени открытое горение ликвидировано. Фото: МЧС России

Спасатели рассказали о ходе тушения крупного пожара в здании торгового центра «Синдика» в Подмосковье. По состоянию на 7:00 по московскому времени открытое горение ликвидировано.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, на данный момент строительный центр тушат более 350 спасателей. К ликвидации огня привлечено 180 единиц техники, включая три вертолета Ка-32 с водосливными устройствами Жуковского АСЦ МЧС России, а также специализированная пожарно-спасательная техника: коленчатые подъёмники, автолестницы, пожарные автоцистерны, насосно-рукавный комплекс «Шквал» Ногинского СЦ.

Пожар в здании торгового центра «Синдика» в Московской области вспыхнул вечером 8 октября. На площади 55 тыс. кв. метров горели подземная парковка и кровля. Пожар привёл к обрушению крыши здания на площади тысяча кв. м. Из горящего торгового центра эвакуировано свыше трёх тысяч посетителей и персонала. Спасатели говорят о пострадавших, однако точное количество не уточняется.

Пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. К ликвидации огня привлекалась авиация, которая произвела 120 сбросов, вылив на горящее здание около 600 тыс. литров воды. Локализовать огонь удалось к 23:00. К 7:00 утра 9 октября огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение.

«Для выработки эффективных подходов по тушению пожара развёрнут Центр поддержки принятия решений Всероссийского ордена «Знака Почёта» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России. Осуществляется контроль экологической обстановки, работают передвижные лаборатории по замерам ПДК вредных веществ. Превышений в жилой зоне не зафиксировано. Организовано информирование населения», - говориться в сообщении МЧС России.