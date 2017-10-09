В Екатеринбурге грабители взорвали банкомат Сбербанка

В Екатеринбурге был взорван банкомат. Фото: Александр Зайцев

Вчера, 8 октября, поздним вечером в Екатеринбурге был взорван банкомат в зоне самообслуживания по ул. Блюхера, 59. Об этом сообщила пресс-служба Уральского банка Сбербанка России.

«В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание», — отмечается в письме от Сбербанка.

Добавим, точная сумма похищенных средств не уточняется.